Копирайтер на сайт тематики "Печи и камины"

Здравствуйте уважаемые копирайтеры!Необходимо написать статьи на тему "Печи и камины" (от выбора до постройки и ремонта).Объём работы: 1-2 статьи, объёмом от 5 до 11 тыс.симв. без пробелов каждая. Стоимость за 1000 зн.бп — 45 рублей.Требования к исполнителю:1. Очень желателен опыт в написании подобных статей и было бы просто супер — наличие образование по этому направлению2. Большое желание работать. Выполнение работы в срок3. Грамотность4. Ваши тексты должны быть читабельны и интересные, без "воды".Посылайте свои заявки и расценки, пожалуйста.