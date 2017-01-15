Тексты - описания для товаров в интернет магазин. Тематика - воздушные шарики, свечи для тортов, гирлянды, карнавальная продукция... Стоимоть 20 грн/1000 зн.
Копирайтер на сайт тематики "Печи и камины"
Здравствуйте уважаемые копирайтеры!Необходимо написать статьи на тему "Печи и камины" (от выбора до постройки и ремонта).Объём работы: 1-2 статьи, объёмом от 5 до 11 тыс.симв. без пробелов каждая. Стоимость за 1000 зн.бп — 45 рублей.Требования к исполнителю:1. Очень желателен опыт в написании подобных статей и было бы просто супер — наличие образование по этому направлению2. Большое желание работать. Выполнение работы в срок3. Грамотность4. Ваши тексты должны быть читабельны и интересные, без "воды".Посылайте свои заявки и расценки, пожалуйста.
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