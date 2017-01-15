Копирайтер на сайт тематики "Печи и камины"

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Завершен7 заявок266 просмотров

Здравствуйте уважаемые копирайтеры!Необходимо написать статьи на тему "Печи и камины" (от выбора до постройки и ремонта).Объём работы: 1-2 статьи, объёмом от 5 до 11 тыс.симв. без пробелов каждая. Стоимость за 1000 зн.бп — 45 рублей.Требования к исполнителю:1. Очень желателен опыт в написании подобных статей и было бы просто супер — наличие образование по этому направлению2. Большое желание работать. Выполнение работы в срок3. Грамотность4. Ваши тексты должны быть читабельны и интересные, без "воды".Посылайте свои заявки и расценки, пожалуйста.

Написание статей
8 лет назад
fitneslife
Олег 
43 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Pauksl2016
Евгений 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$3
2 дня
Быстро. Качественно. Вовремя. Задание выполнил в строгом соответсвии с ТЗ! Ниша узкая, не так просто найти качественного исполнителя. Рекомендую!
Задачу излагает точно, ТЗ полностью ясное! Заказчик оплатил работу сразу же после проверки, что особо порадовало. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Pauksl2016
Евгений 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад

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