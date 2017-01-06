Капсульные кофемашины - статья

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Закрыт11 заявок233 просмотра

Доброго.

Требуется статья про Капсульные кофемашины. Важный момент, вы должны иметь опыт использования (желательно иметь дома такую).

    Введение

    О кофемашинах Nespresso

    О кофемашинах Cremesso

    О кофемашинах Dolce Gusto

    О кофемашинах Tassimo

О кофемашинах Squesito, Сaffitaly, DI MAESTRI, Bialetti, Lavazza, Paulig

    Вывод: какой бренд выбрать?

Размер статьи - 7000 знаков.

8 лет назад
234sha
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад

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