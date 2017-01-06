всем добрый день! нужно оставить отзыв на профиль нашей компании. задание на 5 минут. кому не трудно это сделать, оставляйте ставки я с каждым свяжусь. заранее спасибо
Капсульные кофемашины - статья
Доброго.
Требуется статья про Капсульные кофемашины. Важный момент, вы должны иметь опыт использования (желательно иметь дома такую).
Введение
О кофемашинах Nespresso
О кофемашинах Cremesso
О кофемашинах Dolce Gusto
О кофемашинах Tassimo
О кофемашинах Squesito, Сaffitaly, DI MAESTRI, Bialetti, Lavazza, Paulig
Вывод: какой бренд выбрать?
Размер статьи - 7000 знаков.
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