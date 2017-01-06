всем добрый день! нужно оставить отзыв на профиль нашей компании. задание на 5 минут. кому не трудно это сделать, оставляйте ставки я с каждым свяжусь. заранее спасибо
Копирайтер на портал о недвижимости
Здравствуйте.
Занимаюсь контентными сайтами. Ищу авторов для постоянного сотрудничества.
Тематика - недвижимость
Работаем напрямую. Буду давать пачки сразу по 10-15 статей.
Работаем через систему ТЗмонстер.
Готовы платить 30р за 1000 символов, но при этом гарантируем постоянный и большой объем работ. Если сработаемся, то цену готов увеличивать.
Требования к исполнителю:
1. Грамотность.
2. Умение писать исчерпывающие и подробные тексты
3. Желание работать и возможность выполнять относительно большие объемы.
Все подробности я указал. Тем кто не уверен в своих силах лучше меня не беспокоить.
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