Копирайтер на портал о недвижимости

Здравствуйте.

Занимаюсь контентными сайтами. Ищу авторов для постоянного сотрудничества.

Тематика - недвижимость

Работаем напрямую. Буду давать пачки сразу по 10-15 статей.

Работаем через систему ТЗмонстер.

Готовы платить 30р за 1000 символов, но при этом гарантируем постоянный и большой объем работ. Если сработаемся, то цену готов увеличивать.

Требования к исполнителю:

1. Грамотность.

2. Умение писать исчерпывающие и подробные тексты

3. Желание работать и возможность выполнять относительно большие объемы.

Все подробности я указал. Тем кто не уверен в своих силах лучше меня не беспокоить.

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