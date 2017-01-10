Написание текстов для цветочного интернет магазина

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  2. Копирайтинг
Завершен8 заявок197 просмотров

Текста на страницы сайта и категории товаров

8 лет назад
Timangir
32 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
2 часа назад
8 лет назад
$14
3 дня
Отличный исполнитель! Буду работать и в дальнейшем ;) Качественные и грамотные тексты в соответствии с ТЗ
Спасибо за сотрудничество. Все отлично!

Заявки фрилансеров

Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
2 часа назад
8 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг

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