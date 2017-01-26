Создание вики-поста для соц сетей

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Завершен8 заявок223 просмотра

сделать вики пост - если хорошо получится - то регулярно надо будет делать.

надо только сделать вики-пост  и все правильно оформить - для постинга в соц сетях.

Полезный для клиентов. 

с ссылками на автора и сайт:

Вот примерный текст статьи - который надо переработать - исправить ошибки граматические с мысловые :

Заголовок : 2 способа заработать на таможенной логистике?

На сегодняшний день все большее количество импортеров товаров ищут способы оптимизацияии логистических процессов -с основной целью - Привезти дешевле и быстрее - сохраняя надежность и легальность поставок.

Основной поток грузов приходится из Китая -, чуть меньше из Европы и Турции - затем идут остальныеы страны.

Есть 2 основных способа заработать участвуя в этих процессах.

1. Если вы логистическая компания или таможенный брокер или участник ВЭД - и вы уже возите свои или чужие грузы - за определенную цену например FOB ( Китай) - Москва ( фитинги 20т нетто) с растаможкой  - за 10 000 $ "под ключ" - а наша компания сделает этот комплекс за 9000 $ - экономия или заработок в 1000$ очевиден.

2. Если вы сами не возите грузы - но готовы предоставить клиентов которые готовы возить - можете получать бонус 100 евро - за 1 проехавшую машину - не прикладывая никаких усилий и рисков с вашей стороны.

Сегодня по многим товарным позициям мы предлагаем лучшие цены - что позволяет продавать нашу комплексную услугу дальше - конечному получателю груза.

Для того чтобы определить насколько это вам выгодно - надо выслать запрос на почту [email protected]  - также контакты для связи есть на сайте vdu.by

+375 (25) 506-00-86 ( viber)

+375 (29) 322-04-27 Ватсам и Телеграм

+375 (17) 336-00-65 стационарный

8 лет назад
Dmitry2255
Дмитрий 
44 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Alina__S
Алина 
33 года
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$5
3 дня
спасибо все сделано !
Хороший заказчик!

Заявки фрилансеров

Alina__S
Алина 
33 года
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад

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