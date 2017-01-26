Нужно написать несколько статей тематики - строительство, ремонт, женская тема. Есть ссылка заказчика и пожелания заказчика к написанию статьи, необходимо написать статью по тематике анкора заказчика и учесть его ...
Создание вики-поста для соц сетей
сделать вики пост - если хорошо получится - то регулярно надо будет делать.
надо только сделать вики-пост и все правильно оформить - для постинга в соц сетях.
Полезный для клиентов.
с ссылками на автора и сайт:
Вот примерный текст статьи - который надо переработать - исправить ошибки граматические с мысловые :
Заголовок : 2 способа заработать на таможенной логистике?
На сегодняшний день все большее количество импортеров товаров ищут способы оптимизацияии логистических процессов -с основной целью - Привезти дешевле и быстрее - сохраняя надежность и легальность поставок.
Основной поток грузов приходится из Китая -, чуть меньше из Европы и Турции - затем идут остальныеы страны.
Есть 2 основных способа заработать участвуя в этих процессах.
1. Если вы логистическая компания или таможенный брокер или участник ВЭД - и вы уже возите свои или чужие грузы - за определенную цену например FOB ( Китай) - Москва ( фитинги 20т нетто) с растаможкой - за 10 000 $ "под ключ" - а наша компания сделает этот комплекс за 9000 $ - экономия или заработок в 1000$ очевиден.
2. Если вы сами не возите грузы - но готовы предоставить клиентов которые готовы возить - можете получать бонус 100 евро - за 1 проехавшую машину - не прикладывая никаких усилий и рисков с вашей стороны.
Сегодня по многим товарным позициям мы предлагаем лучшие цены - что позволяет продавать нашу комплексную услугу дальше - конечному получателю груза.
Для того чтобы определить насколько это вам выгодно - надо выслать запрос на почту [email protected] - также контакты для связи есть на сайте vdu.by
+375 (25) 506-00-86 ( viber)
+375 (29) 322-04-27 Ватсам и Телеграм
+375 (17) 336-00-65 стационарный
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