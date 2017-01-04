Рерайт, копирайт - продукты которые слабят кишечник

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт9 заявок249 просмотров

О чем нужно писать:

1. обзор продуктов

2. общие рекомендации по питанию в рамках темы

требуется лаконичная статья, которая полностью раскрывает тему!

ДЛЯ УСПЕШНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ:

Академическая тошнота должна быть в пределах 7-8,8%. Проверяем в сервисе Адвего http://advego.ru/text/seo/

Старайтесь одно и то же слово НЕ повторять водном предложении и в соседних! http://quittance.ru/tautology.php - проверка текста на тавтологию. выставляйте настройки 30 - 1000 - 0

Статья должна быть легко читаемой, понятной, безошибок (стилистических и грамматических). Только конкретика, факты, без

отсебятины и синонимайзинга. Текст структурирован (абзацы - 4-6 предложений,

подзаголовки, основные мысли, списки). Главный критерий - раскрытие темы.

Старайтесь, чтобы текст был лаконичным (если предложение можно убрать и статья

ничего от этого не потеряет, то не пишите его, это "вода").

*Уник проверяем ЕТХТ Антиплагиат Глубокая проверка!

300 руб за 6000 знаков без пробелов.

Ключи скину в ЛС после взятия заказа в работу.

8 лет назад
deonisii
41 год
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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