Нужно 10 статей по спорту

$30
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Завершен22 заявки285 просмотров

Добрый вечер.

Для заполнения спортивного портала/групп в соц. сетях необходимо 10 статей на спортивные темы (2-3тыс знаков).  

Оплата - 60 руб за 1000 знаков.

Темы статей:

·         5 причин заниматься спортом

·         Как заставить себя больше двигаться?

·         Выбираем спортивную секцию для ребенка

·         Беременность и занятие спортом

·         Сколько калорий тратиться при разных тренировках

·         10 советов, как не потерять интерес к тренировкам

·         Йога как средство борьбы со стрессом

·         Популярные виды спорта у знаменитостей

·         Подтягиваем мышцы живота

·         Выбор одежды для экстремальных видов спорта

·         Советы по выбору горных лыж

·         Какие нагрузки вредны для позвоночника

·         Что такое термобелье и как оно работает

·         Кардио-тренажеры

·         Покупка велотренажера – детальный подход

·         Почему большинство женщин не любит футбол?

·         Выбираем коньки Правильно!

·         Как составить программу тренировок

·         Выбор обуви для бега

·         Детское закаливание

.         Самые знаменитые спортсмены в Беларуси

В каждой статье 4-5 тематических фото.

С уважением,  Дмитрий.

8 лет назад
kapelich
Дмитрий 
42 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Lelik25
34 года
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$30
4 дня
Ответственный и порядочный фрилансер. Все выполнила в срок и в соответствии с договоренностями. Рекомендую
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, быстрая проверка и оплата. Буду рада продолжить сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Lelik25
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9 лет в сервисе
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