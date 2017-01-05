Написать статью

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок111 просмотров

Тема: подвески из золота с камнями.

Объем: 2к+ бп.

Укажите точную стоимость за статью, пожалуйста.

8 лет назад
deardeer
Андрей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Anna_Igorevna_
Анна 
32 года
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
8 лет назад
$3
1 день
Спасибо за труд!
Сотрудничеством полностью довольна. Отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

Anna_Igorevna_
Анна 
32 года
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Написать сео текст

    $1

    Написать сео текст, читайте подробно в прикрепленном файле тз. писать необходимо строго по заданию.  Цена 40 рублей за 1000 символов. В ТЗ указано примерное количество, но более 500 символов свыше писать не нужно.

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написання унікальних статей англійською мовою, рівень носія мови

    Шукаємо автора унікальних статей для 2-х сайтів,  тематика: загальна економіка України, міжнародні інвестиції, економічне зростання, міжнародні договори про співпрацю, розвиток окремих галузей (сільська промисловість, відновна енергетика, металургія, ІТ, літакобудування та ін), обсяг експорту, вихід на ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Написание новостей для интернет-магазина отделочных материалов

    Всем добрый день! Я представляю интернет-магазин "Вся отделка" https://www.vsyaotdelka.ru. Наша компания занимается продажей сантехники, обоев, света и прочей отделочной продукции. На данный момент ищем копирайтера, который будет писать новости на постоянной основе для нашего сайта. Объем работы : 10-20 тыс. ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • #статья по Технология строительного производства

    статья по Технология строительного производства дисциплина - Технология строительного производства тема - Тему нужно придумать оригинальную количество страниц - 7 оригинальность -60% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить) шрифт - 14 pt крайний срок сдачи ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Статья на свободную тему - близкую к тематике сайта

    Что нужно – уникальная статья, написанная про то, что вы действительно знаете и фото обязательно ваши, уникальные. Почему это вам выгодно: - вы сами выбираете тему; - вы пишете ...

    Написание статей
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Необходимо написание статей на тему Электромонтажные работы (Услуги)

    Всем привет! У меня есть сайт http://www.proff-grup.ru/elektrika.htm И мне необходимо делать по 3-4 статьи в неделю для этого сайта. Необходимо написание статей на тему Электромонтажные работы (Услуги) Статьи по 2500-3500 знаков.  Статьи будут ...

    Написание статей
    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Услуги копирайтера

    Здравствуйте. Имеется сайт http://site-m.kiev.ua/. На этом сайте планируется страница с полезными статьями для клиентов на тему создания сайтов, продвижения и .т.д. Статьи должны быть уникальные на 100 процентов, автор должен разбираться в теме, приемлемое кол-во ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется написать статью "Как выбрать робот-пылесос"

    Для интернет-магазина Для Вашего Дома"   требуется написать статью "Как выбрать робот-пылесос" (Частично рерайт статьи в файле, кроме последней части статьи). Аналог статьи в прилагаемом файле. Там же и ссылка на источник статьи. Среди дешевых ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Копирайтер на удаленную работу

    Добрый день В связи с возникшей срочностью в поиске и выборе копирайтера рассматриваем кандидатов на удаленную работу. Если все же кого-то интересует работа в офисе в Москве, то также будем рады рассмотреть Вашу кандидатуру. ...

    Копирайтинг217 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать статью

    Тема: платформа онлайн обучения от украинского разработчика. Объем: 2к бп укажите точную стоимость за статью, пожалуйста.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад