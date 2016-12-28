Написать сео текст

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Закрыт2 заявки163 просмотра

Написать сео текст, читайте подробно в прикрепленном файле тз. писать необходимо строго по заданию.  Цена 40 рублей за 1000 символов. В ТЗ указано примерное количество, но более 500 символов свыше писать не нужно.

8 лет назад
Oly2007
Ольга 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров