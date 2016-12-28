Тема: платформа онлайн обучения от украинского разработчика. Объем: 2к бп укажите точную стоимость за статью, пожалуйста.
Написать сео текст
Написать сео текст, читайте подробно в прикрепленном файле тз. писать необходимо строго по заданию. Цена 40 рублей за 1000 символов. В ТЗ указано примерное количество, но более 500 символов свыше писать не нужно.
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