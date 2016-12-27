Копирайт/рерайт на медицинскую тематику

Для сайта медицинской тематики нужно написать/переписать статьи по услугам пластической хирургии, косметологии, лазерной эпиляции (около 100 текстов). Текст для людей, но уникальные (проверять на адвего плагиатус, текст.ру), уникальность больше 95%. Желательно опыт в данной тематике и/или образование...

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