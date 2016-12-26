Ищу копирайтера для написания статей на блог о заработке.

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Ищу хорошего,ответственного и пунктуального копирайтера на постоянную работу с

пониманием основ сео-копирайтинга,c интересным и понятным изложение материала БЕЗ воды,для написания статей на блог посвященный заработку в интернете а именно заработокбез вложений, e-mail рассылки, раскрутка и заработок в социальных сетях: вконтакте, ютубе, фейсбуке,инстаграмме, CPA сетях и т.дЖелательно чтобы вы хотя бы разбирались в этой теме.На данный момент плачу 50 руб за 1000 знаков. В дальнейшем больше. Все зависит от того как будетразвиваться блог, а это напрямую будет зависеть от качества ваших статей.Своевременная оплата гарантируется. Статьи нужно писать по 20-30 штук в месяц с размером 4000–12000 символов.Дальнейшие детали в личной переписке.