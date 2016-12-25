30 текстов, до 250 символов

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Закрыт8 заявок435 просмотров

Написать до 30-ти шт. Уникальных коротких текстов для контекстной рекламы из 1-2 предложений, объёмом не больше 250 символов, в котором будет размещена рекламная ссылка (profit-game.com). Например: Зарабатывать можно в процессе игры, совмещаяполезное и приятное. Из всех онлайн-игр самыми захватывающими являются те, что

дают возможность вывода денег.

8 лет назад
guest_1475914102752
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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