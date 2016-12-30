Написать статью

Задача: написание отзыва продукции, фотографии предоставляем мы, вы пишете плюсы и минусы. Нужен аккаунт на irecommend - желательно не новый, а чтоб там были и другие отзывы. Разовая подработка, оплата за отзыв.
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Тема: медицинская реабилитация в контексте компании, продающей мед.оборудование.
Объем: 2к+ бп.
Укажите точную цену за статью, пожалуйста
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