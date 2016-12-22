Ищу копирайтера на разовую работу

Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статьи в группу в контакте посвященный компьютерам.Нужно будет писать статью на тему "Какие программы нужны для компьютера - подборка 2016"

Желательно чтобы было высшее образование системный администратор или хотя бы человек разбирающийся в компьютерной тематике.

Плачу 30 руб за 1000 знаков. Статья не должна превышать 2000 символов без пробелов.Своевременная оплата гарантируется. Дальнейшие детали в личной переписке.