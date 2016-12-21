Нужно составить несколько отельных подборок, что-то вроде “Топ-10 лучших отелей города N”. Для первого текста я дам готовый список отелей, остальные нужно будет подбирать самостоятельно, по заданным параметрам. К каждому из отелей ...
СЕО описание на английском языке!
Нужно описание категории фильмов на английском языке.
Знания английского должно быть на высшем уровне (пользование переводчиком не приветствуется).
Всего категории 23-25, если все будет гуд, возможен дальнейшее сотрудничество!
Пример категории action movies:
ВАЖНО: Тексты должны быть по 1500 -2000 символов БЕЗ ПРОБЕЛОВ. Уникальность текста должна быть 90-100 (но не меньше).
В тексте раскрыть описание категории, привести пример фильмов, которые могут быть в данной категории, поменьше воды употреблять.
Вхождения ключевых слов:
1) action movies - употребить по смыслу 2 раза в разных частях текста, желательно - 1 раз в начале, 1 раз в конце
2) watch action movies - 1 раза в тексте употребить
3) watch action movies online - 2 раза
4) watch action movies HD - 2 раза
5) watch action movies HD for free - 2 раза
6) action films - 1 раз (работает как синоним), делать то же самое и с другими категориями
Пример хорошего описания на сайта фильмикс.нет/boeviki
Цены указывать за 1 описание категории!И прикреплять примеры таких текстов!
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