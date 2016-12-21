СЕО описание на английском языке!

Нужно описание категории фильмов на английском языке.

Знания английского должно быть на высшем уровне (пользование переводчиком не приветствуется).

Всего категории 23-25, если все будет гуд, возможен дальнейшее сотрудничество!

Пример категории action movies:

ВАЖНО: Тексты должны быть по 1500 -2000 символов БЕЗ ПРОБЕЛОВ. Уникальность текста должна быть 90-100 (но не меньше).

В тексте раскрыть описание категории, привести пример фильмов, которые могут быть в данной категории, поменьше воды употреблять.

Вхождения ключевых слов:

1) action movies - употребить по смыслу 2 раза в разных частях текста, желательно - 1 раз в начале, 1 раз в конце

2) watch action movies - 1 раза в тексте употребить

3) watch action movies online - 2 раза

4) watch action movies HD - 2 раза

5) watch action movies HD for free - 2 раза

6) action films - 1 раз (работает как синоним), делать то же самое и с другими категориями

Пример хорошего описания на сайта фильмикс.нет/boeviki

Цены указывать за 1 описание категории!И прикреплять примеры таких текстов!