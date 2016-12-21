СЕО описание на английском языке!

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок98 просмотров

Нужно описание категории фильмов на английском языке.

Знания английского должно быть на высшем уровне (пользование переводчиком не приветствуется).

Всего категории 23-25, если все будет гуд, возможен дальнейшее сотрудничество!

Пример категории action movies:

ВАЖНО: Тексты должны быть по 1500 -2000 символов БЕЗ ПРОБЕЛОВ. Уникальность текста должна быть 90-100 (но не меньше).

В тексте раскрыть описание категории, привести пример фильмов, которые могут быть в данной категории, поменьше воды употреблять.

Вхождения ключевых слов:

1) action movies - употребить по смыслу 2 раза в разных частях текста, желательно - 1 раз в начале,  1 раз в конце

2) watch action movies - 1 раза в тексте употребить

3) watch action movies online - 2 раза

4) watch action movies HD - 2 раза

5) watch action movies HD for free - 2 раза

6) action films - 1 раз (работает как синоним), делать то же самое и с другими категориями

Пример хорошего описания на сайта фильмикс.нет/boeviki

Цены указывать за 1 описание категории!И прикреплять примеры таких текстов!

8 лет назад
Serzhmkr
30 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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