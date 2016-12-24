Немного текстов.

$8
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Завершен4 заявки67 просмотров

Добрый день.

Нужны тексты длястраниц http://ar-pl.ru/vse-ceni/ceni-sait-vizitka.html

http://ar-pl.ru/vse-ceni/sajt-s-katalogom-produktsii.html

http://ar-pl.ru/vse-ceni/lending-pejdzh.html

http://ar-pl.ru/vse-ceni/ceni-internet-magazin.html

Ключевые слова соответствую названию страницы.

Пример какписать: http://art-pl.ru/vse-ceni/ceni-sait-vizitka.html

Так же нужно на главную http://ar-pl.ru/

На главную страницу написать текст, чем мызанимаемся,  текст написать простой, без всяких принужденный и всяких

"мы самые лучшие". Ключевые слова в тексте на главную, брать из

вышеперечисленных страниц.

Знаков на страницу не более 1000. 

Оплата 500р.

8 лет назад
vakeks2
37 лет
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Nadij
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$8
2 дня
Все сделано, большое спасибо!
Отличный заказчик! Четкое тз, быстрая проверка и оплата! Спасибо! Буду рада дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Nadij
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад