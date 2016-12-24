Немного текстов.

Добрый день.

Нужны тексты длястраниц http://ar-pl.ru/vse-ceni/ceni-sait-vizitka.html

http://ar-pl.ru/vse-ceni/sajt-s-katalogom-produktsii.html

http://ar-pl.ru/vse-ceni/lending-pejdzh.html

http://ar-pl.ru/vse-ceni/ceni-internet-magazin.html

Ключевые слова соответствую названию страницы.

Пример какписать: http://art-pl.ru/vse-ceni/ceni-sait-vizitka.html

Так же нужно на главную http://ar-pl.ru/

На главную страницу написать текст, чем мызанимаемся, текст написать простой, без всяких принужденный и всяких

"мы самые лучшие". Ключевые слова в тексте на главную, брать из

вышеперечисленных страниц.

Знаков на страницу не более 1000.

Оплата 500р.