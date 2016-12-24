Краткое описание: Требуется копирайтер для написания текстов на тему – покер: новости, обзоры, правила игры и т.д. в том числе с учётом заданных ключевых слов (SEO тексты). ...
Немного текстов.
Добрый день.
Нужны тексты длястраниц http://ar-pl.ru/vse-ceni/ceni-sait-vizitka.html
http://ar-pl.ru/vse-ceni/sajt-s-katalogom-produktsii.html
http://ar-pl.ru/vse-ceni/lending-pejdzh.html
http://ar-pl.ru/vse-ceni/ceni-internet-magazin.html
Ключевые слова соответствую названию страницы.
Пример какписать: http://art-pl.ru/vse-ceni/ceni-sait-vizitka.html
Так же нужно на главную http://ar-pl.ru/
На главную страницу написать текст, чем мызанимаемся, текст написать простой, без всяких принужденный и всяких
"мы самые лучшие". Ключевые слова в тексте на главную, брать из
вышеперечисленных страниц.
Знаков на страницу не более 1000.
Оплата 500р.
Выбранный исполнитель
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