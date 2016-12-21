Требуется копирайтер, тема – покер

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт14 заявок357 просмотров

Краткое описание:

Требуется копирайтер для написания текстов на тему – покер: новости, обзоры,

правила игры и т.д. в том числе с учётом заданных ключевых слов (SEO

тексты).

ПРОЕКТ:

Сайт (информационный портал) про покер создаётся С НУЛЯ. Ищем ответственного человека который будет гордится своей работой.

Примеры аналогичных сайтов:

pokeroff.ru

vsepropoker.pro

ОБЯЗАТЕЛЬНО:

- знание тематики,

- умение писать SEO тексты,

- быть готовым выполнить весь объём работы.

ЖЕЛАТЕЛЬНО:

- опыт работы в CMS Wordpress (возможно без опыта, если вы разберётесь с ним сами, очень простая CMS, как word).

ЗАДАЧА:

- написание статей и новостей, обзоров, их оформление с картинками и

публикация на сайте через CMS Wordpress. Первоначально информационное

наполнение сайта с нуля по ТЗ.

ОПЛАТА:

- по договорённости, фикс за 1000 символов + бонус до 20% к оплате по

результатам проекта. Оплата webmoney или другая платёжная система.

ОБЪЕМ:

- 100 полноценных статей. Средний размер статьи 4-5 тыс символов.  Бюджет на проект - 600 USD.

ГАРАНТИРУЕМ:

- своевременная оплата,

- дружная команда,

- уважение в автору,

- вы будите гордится данным проектом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ:

- предложение только для тех кто непосредственно сам пишет тексты.

  

WordPressНаписание статей
8 лет назад
winwin777
45 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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