Копирайтинг

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Закрыт2 заявки57 просмотров

Добрый день!

Нужен копирайтер для написания продающей статьи для описания услуги на сайте. Текст не сложный, большай часть текста для рерайта. Подробности в ТЗ в приложении.

Написание статей
8 лет назад
apakhayeva
31 год
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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