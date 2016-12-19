Копирайтинг. Нужно написать описания для фильмов, игр, программ.

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Закрыт11 заявок198 просмотров

Нужно составить несколько описаний для фильмов, игр, программ, рецептов. 0,4 - 0,7 доллара за 1000 символов в зависимости от типа материала. Подробности при разговоре в скайпе.

8 лет назад
jurhen
Юрий 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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