Предоставлю вам 2 видеоролика. К ним нужно написать яркий заголовок и небольшое описание. Примеры того что должно получиться (сайты не мои): https://ofigenno.com/zazhigatelnyi-tanec-policeyskih-v-lifte https://marketium.ru/kotyata-sfinksy/
Копирайтинг. Нужно написать описания для фильмов, игр, программ.
Нужно составить несколько описаний для фильмов, игр, программ, рецептов. 0,4 - 0,7 доллара за 1000 символов в зависимости от типа материала. Подробности при разговоре в скайпе.
Заявки фрилансеров
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