Для проекта http://osteohondrosy.net требуется написать SEO-оптимизированные статьи. При написании статей надо обязательно придерживаться требований, которые находятся в приложенном файле. Для каждой статьи будет выдан список ключей, под которые надо ее оптимизировать. Бюджет ...
Сео-копирайт для компании, занимающейся интернет-маркетингом,Краснодар
Необходим сео-копирайт для компании, занимающейся создание и продвижением сайтов в интернете, комплексным интернет-маркетингом.
Статьи должны быть написаны с учетом духа компании. Просьба откликаться только тех, кто способен написать строгим деловым языком без няшечек, улюлюканий и речевых оборотов деревенского уровня.
Подача информации статей – мы компания, оказываем услуги. Не аналитика ни о чем, не рерайт выдранный из контекста непонятной статьи не по теме, не просто информация по теме, не рассуждения и тд А именно копирайт в
стиле «мы компания, оказываем конкретные услуги».
ТЗ, ключи для СЕО и дух компании вышлю кандидату.
Количество статей – около 22, общее количество символов 22 000. Статьи от 500 до 1 500 символов.
Заявки фрилансеров
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