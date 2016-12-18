Сео-копирайт для компании, занимающейся интернет-маркетингом,Краснодар

Необходим сео-копирайт для компании, занимающейся создание и продвижением сайтов в интернете, комплексным интернет-маркетингом.

Статьи должны быть написаны с учетом духа компании. Просьба откликаться только тех, кто способен написать строгим деловым языком без няшечек, улюлюканий и речевых оборотов деревенского уровня.

Подача информации статей – мы компания, оказываем услуги. Не аналитика ни о чем, не рерайт выдранный из контекста непонятной статьи не по теме, не просто информация по теме, не рассуждения и тд А именно копирайт в

стиле «мы компания, оказываем конкретные услуги».

ТЗ, ключи для СЕО и дух компании вышлю кандидату.

Количество статей – около 22, общее количество символов 22 000. Статьи от 500 до 1 500 символов.