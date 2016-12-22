Нужен копирайтер

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Завершен10 заявок230 просмотров

Нужен копирайтер для написание текстов на страницы сайта. Сайт с кальянной продукцией.

8 лет назад
Den127
Денис 
32 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

bratmos
60 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$3
2 дня
Рекомендую всем и сам буду обращаться по заказам, выполнил заказ даже немного раньше оговоренного. Тексты хорошие и читабельные!!!
Рекомендую! Отличный заказчик, быстрая оплата. Приятно работать.

Заявки фрилансеров

bratmos
60 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад

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