Для проекта http://osteohondrosy.net требуется написать SEO-оптимизированные статьи. При написании статей надо обязательно придерживаться требований, которые находятся в приложенном файле. Для каждой статьи будет выдан список ключей, под которые надо ее оптимизировать. Бюджет ...
Нужен копирайтер
Нужен копирайтер для написание текстов на страницы сайта. Сайт с кальянной продукцией.
Выбранный исполнитель
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