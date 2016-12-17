Ищу профессионала (эксперта) по теме "Потолки" в помощь разраб. сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки171 просмотр

Доброго времени суток!

Для создания интернет-портала, полностью посвященному потолкам (пример: http://sdelaipotolok.ru/)  ищу человека, хорошо разбирающегося в теме "Потолки", а именно: установка, виды, монтаж, натяжные потолки и т.п.

Работа эксперта будет заключаться в следующем:

1. Помощь при составлении структуры сайта (чтобы ничего не упустить, нужен полный охват темы). Это значит, нужен будет составить полную карту тематики (разделов, категорий). Смотрите пример во вложении.

2. Проверка написанных копирайтерами материалов на полноту и достоверность. Материалов на сайте будет более 500, это значит, в течение достаточно продолжительного времени эти статьи нужно будет прочитать, и проверить на полноту и достоверность.

Если Вы хорошо разбираетесь в этой теме, или можете кого-то порекомендовать, пишите, договоримся об оплате и работе.

8 лет назад
WebAero
35 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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