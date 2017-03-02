Рерайт текста, компьютерный клуб.

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Завершен15 заявок175 просмотров

Переписать текст нужно так, чтобы он был для людей, он не был похож на оригинал.

8 лет назад
plastid
45 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

leonira72
53 года
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
8 лет назад
$4
1 день
Работа выполнена в срок, рекомендую.
Оплата своевременная, ТЗ четкое, всё прошло отлично. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

leonira72
53 года
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
8 лет назад

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