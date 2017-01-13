Написать 30 статей для сайта

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Завершен13 заявок208 просмотров

Здравствуйте!

Мне необходимы 30 статей для сайта.

В среднем каждая статья 4 000 знаков.

Прописать ключи в заголовках.

Использовать маркированные и нумерованные списки.

Должны быть как заголовки так и подзаголовки, чтоб соблюдалась иерархия. Статья должна быть структурированной. 

Статья должна быть уникальной и грамотно написана (слова не должны быть исковерканы). 

Пример ТЗ на статью: https://docs.google.com/document/d/1eZFk9YA_TMzpgcz6jnBguZz_NSdw09AfXUBJUtJPpf8/edit?usp=sharing 

8 лет назад
Romaros
Роман 
34 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
день назад
8 лет назад
$240
14 дней
Спасибо огромное за статьи! Контент супер! Все понравилось, рекомендую!
Работать с Романом легко и приятно. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
день назад
8 лет назад
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