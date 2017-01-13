Написать 30 статей для сайта

Здравствуйте!

Мне необходимы 30 статей для сайта.

В среднем каждая статья 4 000 знаков.

Прописать ключи в заголовках.

Использовать маркированные и нумерованные списки.

Должны быть как заголовки так и подзаголовки, чтоб соблюдалась иерархия. Статья должна быть структурированной.

Статья должна быть уникальной и грамотно написана (слова не должны быть исковерканы).

Пример ТЗ на статью: https://docs.google.com/document/d/1eZFk9YA_TMzpgcz6jnBguZz_NSdw09AfXUBJUtJPpf8/edit?usp=sharing