Принять участие в исследовании

Всем привет! Я провожу исследование психологического благополучия. Нужно заполнить анкету в ворде. По времени занимает около 30-40 мин. Оплата - 150 р. Важно, чтобы заполняли осмысленно, а не наугад заполнять анкету, так как выборка небольшая и артефакты будут сильно влиять на результат. Бонусом - бесплатная обратная связь на следующей неделе. И да, приняв участие, Вы поможете науке.