Нужен ответсвенный человек, разбирающийся в тематике кондиционеров. Нужен хороший слог при понимании и опыте работы с техникой Тематики статей: - Процесс монтажа в квартире, загородном доме, производстве, серверной, офисе - Что важно ...
Принять участие в исследовании
Всем привет! Я провожу исследование психологического благополучия. Нужно заполнить анкету в ворде. По времени занимает около 30-40 мин. Оплата - 150 р. Важно, чтобы заполняли осмысленно, а не наугад заполнять анкету, так как выборка небольшая и артефакты будут сильно влиять на результат. Бонусом - бесплатная обратная связь на следующей неделе. И да, приняв участие, Вы поможете науке.
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