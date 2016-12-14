Принять участие в исследовании

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Закрыт64 заявки383 просмотра

Всем привет! Я провожу исследование психологического благополучия. Нужно заполнить анкету в ворде. По времени занимает около 30-40 мин. Оплата - 150 р. Важно, чтобы заполняли осмысленно, а не наугад заполнять анкету,  так как выборка небольшая и артефакты будут сильно влиять на результат. Бонусом - бесплатная обратная связь на следующей неделе.  И да, приняв участие, Вы поможете науке.

8 лет назад
poteryanniy_ray
Маргарита 
35 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
34 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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