Подготовка контента – описания товаров (рус./укр.) для ИМ

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Закрыт2 заявки155 просмотров

Подготовка контента для описаний товаров на сайте, БЕЗ обработки графики и БЕЗ ввода информации о товарах через админку.

Т.е., есть название товаров – нужно найти по нему информацию в сети и сделать описания для товаров – рерайт, копирайт. Выбор исполнителя - по итогам выполнения  тестового задания. Требования к контенту и тестовое задание - в прикрепленном файле. 

8 лет назад
guest_14817043552772
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8 лет назад

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