Подготовка контента – описания товаров (рус./укр.) для ИМ

Подготовка контента для описаний товаров на сайте, БЕЗ обработки графики и БЕЗ ввода информации о товарах через админку.

Т.е., есть название товаров – нужно найти по нему информацию в сети и сделать описания для товаров – рерайт, копирайт. Выбор исполнителя - по итогам выполнения тестового задания. Требования к контенту и тестовое задание - в прикрепленном файле.