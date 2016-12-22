15 статей рецепты для хлебопечек

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Завершен15 заявок222 просмотра

Необходимо написать 15 статей рецептов для хлебопечки. Ключи предоставлю.

Требования:

- статья должна быть написанная для людей, никаких машинных рерайтов, синонимайзов и тому подобное оплачиваться не будет!

- объём 2500-3000 символов

- 3-4 вхождение ключа

- уникальность от 90%

Структура статьи (примеры предоставлю):

﻿- введение

﻿- ингредиенты для приготовление

﻿- процесс приготовления

﻿- заключение

По оплате:

Цена вопроса до 1 wmz за 1000 символов без пробелов.

Жду ваших предложений с указание цены!

8 лет назад
rus86
38 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Blagaja
48 лет
9 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
8 лет назад
$40
5 дней
Работа выполнена качественно, в соответствии с требования ТЗ в оговоренные сроки. Рекомендую!
Грамотно составленное ТЗ, оперативная проверка, своевременная оплата и лояльное отношение! Благодарю!!!

Заявки фрилансеров

Blagaja
48 лет
9 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
8 лет назад