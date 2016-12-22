15 статей рецепты для хлебопечек

Необходимо написать 15 статей рецептов для хлебопечки. Ключи предоставлю.

Требования:

- статья должна быть написанная для людей, никаких машинных рерайтов, синонимайзов и тому подобное оплачиваться не будет!

- объём 2500-3000 символов

- 3-4 вхождение ключа

- уникальность от 90%

Структура статьи (примеры предоставлю):

﻿- введение

﻿- ингредиенты для приготовление

﻿- процесс приготовления

﻿- заключение

По оплате:

Цена вопроса до 1 wmz за 1000 символов без пробелов.

Жду ваших предложений с указание цены!