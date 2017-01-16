Написать красивую историю сайта детской тематики

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Завершен25 заявок269 просмотров

Нужно написать красивую историю сайта детской тематики

8 лет назад
kazkibergetic
Олег 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

lulacebab
Юлия 
42 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
36 отзывов(-1)
8 лет назад
$2
1 день
Всё отлично, спасибо.
Задание сформулировано понятно, оплата оперативная - всем довольна, рекомендую!

Заявки фрилансеров

lulacebab
Юлия 
42 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
36 отзывов(-1)
8 лет назад