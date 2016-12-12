Нужно написать 18 статей для детского сайта по темам, которые приведены ниже. Всего нужно написать 137 000 символов без пробелов. Вы должны понимать что информация которую вы будете излагать должна в полной мере решать вопросы перечисленной тематики. ...
Отзывы на сайт
Написание отзывов на сайт.
Сайт: продажа строительного оборудования, раздел сварочное оборудование.
Каждый день по 2 качественных положительных отзыва.
В месяц получается по 60 отзывов из них надо написать 2 негативных.
Отзывы прежде чем разместить будут проходить модерацию.
Содержание отзыва:
- С описанием преимуществ;
- С деталями покупки
- Грамотный отзыв
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