Отзывы на сайт

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Закрыт14 заявок236 просмотров

Написание отзывов на сайт.

Сайт: продажа строительного оборудования, раздел сварочное оборудование.

Каждый день по 2 качественных положительных отзыва.

В месяц получается по 60 отзывов из них надо написать 2 негативных.

Отзывы прежде чем разместить будут проходить модерацию.

Содержание отзыва:

  • С описанием преимуществ;
  • С деталями покупки
  • Грамотный отзыв
Цена одного отзыва: 25 рублей
8 лет назад
autogen
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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