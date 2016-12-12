Редактор/корректор текстов

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт21 заявка315 просмотров

Фронт работ:

  • Поиск и отсев авторов
  • Выдача и приемка заданий
  • Вычитка текстов
  • Корректура текстов
  • Проверка текстов на уникальность, тошнотность и другие метрики
Оплата 10 руб / 1000 символов без пробелов. 

Есть команда из 5-ти авторов, нужно набрать еще около 5-ти для того чтобы успеть выписать 500-600тыс. символов до нового года

8 лет назад
bigconcept
Степан 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написать 18 статей по педиатрии по списку

    Нужно написать 18 статей для детского сайта по темам, которые приведены ниже. Всего нужно написать 137 000 символов без пробелов. Вы должны понимать что информация которую вы будете излагать должна в полной мере решать вопросы перечисленной тематики. ...

    Написание статей
    Копирайтинг33 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать посты для паблика о ЕГЭ (8 текстов)

    $12

    Для пабликов по ЕГЭ нужна серия небольших содержательных постов (1200-1500 зн.). В данных постах должны разбираться понятия из программы предмета, либо способы решения того или иного задания. Примерные ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать тексты по фотографиям

    $20

    Нужно описать стиль интерьера.Цветовые решения. Плюсы используемых материалов. Удобство использования данной планировки. Если есть на картинке видимые группы освещения, то прописать как плюс данной планировки - возможность использования нескольких сценариев освещения. Можно написать пару фраз ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Статьи на туристическую тематику

    $200

    Требуется написать 45 статей о турах в определенную страну. Размер каждой статьи 2-3 тыс. знаков. Список стран и направлений предоставляется.  Пример статьи: http://poiskiturov.ru/moskva/thailand/ К тексту подобрать 4-5 фотографий и 1-2 видео. Цена до ...

    Копирайтинг46 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать качественные и читабельные описания (недвижимость)

    $500

    Нужно сделать описания для 350 объектов недвижимости (ЖК, новостройки, КП).  Кол-во знаков в 1 описании – 3000-5000 знаков с пробелами  Мин. кол-во знаков в день – не менее 10000, около 2-3 описаний в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Написать 2 статьи на медицинскую тематику

    Требуется копирайтер для написание 2-х статей на медицинскую тематику, каждая из которых до 5 тыс. символов. Легкость в написании, относительная скорость и уникальность - главные требования к работе. Статьи нужно сделать срочно, оплата договорная. При ...

    Написание статей
    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен написать статью для сайта на тему дам. вредителей

    Нужно написать статью на тему домашних вредителей и их последствия (клопы, тараканы, крысы, мыши и т.д.).   Стоимость за 1000 зн.б.п – не больше 40-50 рублей   Требования к исполнителю:   1) выполнение ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Статья инструкция по ремонту газовых котлов и колонок

    $10

    ТЗ; Рерайтеров прошу не беспокоится Статья инструкция, описание ремонта газового котла или колонки с фото (марку и модель можно выбрать любую) За уникальные фото (по сути статьи) плачу отдельно Уникальность 100% ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Копирайтер, тематика: платформа для создания сайтов и интернет магазин

    Нужен копирайтер для написания текстов для посадочных страниц. Тематика: платформа для создания сайтов и интернет магазинов. SAAS сервис. Необходимо иметь общее представление о тематике (что такое SAAS ...

    CSSHTML
    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Ищу копирайтера на сайт народной медицины

    $25

    Требуется копирайтер, необходимо писать хорошие статьи, предварительно составив для них проработанный план. Также имеется большой список ключей в помощь для составление плана. В неделю заказываю по 5 статей, в общей сложности ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад