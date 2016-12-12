Необходимо писать 67 статей о компьютерах и ремонту авто. Исходя из среднего количества символов в статье (6000) и цене 40 рублей за 1000 символов, получается 20000 рублей. Писать статьи надо для сайта ...
Написать 18 статей по педиатрии по списку
Нужно написать 18 статей для детского сайта по темам, которые приведены ниже. Всего нужно написать 137 000 символов без пробелов. Вы должны понимать что информация которую вы будете излагать должна в полной мере решать вопросы перечисленной тематики.
Ключевые слова предоставлю.
Требования
- Опыт работы в медицинском учреждении.
- Опыт написания статей в популярных изданиях. Умение писать легко и доходчиво, суметь объяснить сложное простым языком. т.к. материал будет доноситься молодым мамочкам.
- Высшее образование по специальности. Опыт работы в медицинском учреждении.
- Можно ли беременным лечить зубы с анестезией (7000)
- Пломбирование, имплантирование, удаление нерва во время беременности (3500)
- Можно ли во время беременности отбеливать зубы (6500)
- Можно ли вырывать зубы мудрости во время беременности (7500)
- Протезирование зубов при беременности (8000)
- Ультразвуковая чистка зубов при беременности (6000)
- Можно ли делать рентген зуба при планировании беременности (6000)
- Рентген зуба и беременность (8500)
- Можно ли беременным лечить зубы под наркозом (6500)
- Беременность и зубы профилактика (5000)
- Беременность и зубная боль (7500)
- Беременность и имплантация зубов (6000)
- Почему у беременных болят зубы (6500)
- Крошатся зубы при беременности (6500)
- Можно ли беременным ставить мышьяк на зуб (5000)
- Киста зуба при беременности (7000)
- Чувствительность зубов при беременности (6500)
- Снимок зуба при беременности (9000)
Заявки фрилансеров
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