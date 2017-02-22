Есть плагин от партнерки. Плагин импортирует список товаров по отдельным картам для Open Cart Version 2.3.0.2 (rs.6). В каждую карту товара подгружаются опции, которые отвечают за количество товаров. Проблема в том, что при копировании товара и удалении ...
- Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $70
Необходимо сверстать адаптивный сайт-статейник на Wordpress. PSD макеты и подробное тз предоставлю. Использовать минимум плагинов. Отрисован дизайн: Главной, Рубрик, Статьи под расширения: 365 px, 680 px, 1170 px ТЗ https://drive.google.com/drive/folders/1PliP9fAz49l-M8NRrpuigQnB8bnDT7os?usp=sharingHTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $80
Сайт [url=http://www.pregnancycalendar.ru]http://www.pregnancycalendar.ru[/url] на UMI.CMS Pro Corporate версия 2.8.1.1 нужно перенести статьи и категории на wordpress. Тему переносить не нужно. Миграция: [list=1][*]статьи[*]категории[*]изображение к ним[*]url записей и категорий[*]мета-теги к ним[*]На сайте есть раздел имена [url=http://www.pregnancycalendar.ru/names/]http://www.pregnancycalendar.ru/names/[/url]. Этот раздел реализован на самописной ЦМС ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужны страницы: 1. Главная 2. Категории 3. Страница товара 4. Блог Корзину и оформление заказа не нужно. По этому шаблону сейчас работает сайт, только на другом движке. Поэтому можно взять html макет с существующего сайтаСистемы управления (CMS)8 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно перенести сайт http://www.pregnancycalendar.ru с umi cms на worpdress. 1. Перенести настройки шаблона 2. Форум 3. Личные дневники пользователей 4. Комментарии 5. Раздел вопросы и ответы 6. Статьи с сохранением структуры urlСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. 1. Есть xml файл с комментариями от системы комментирования hypercomments, с сайта site1.com. 2. Их нужно экспортировать на site2.com на котором стоит система disqus. 3. Структура внутренних страниц одинакова, изменилось только название домена.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать приложение для android для загрузки в https://play.google.com/. Калькулятор позволяет зафиксировать: - время начала и окончания схватки; - длительность схватки; - частоту схваток. Также предполагается долгосрочное сотрудничество по доработке и оптимизации данного приложения. [b]Что нужно сделать?[/b] 1. Нужно сделать такой же ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день. Нужно перевести сайт https://goo.gl/thLfpV на ampВеб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Нужно собирать данные со страниц http://firststat.ru/nsinfo?ns=ns.hostland.ru.&zone=ru&type=ns. Нужна возможность задавать ns. В текущем примере это ns.hostland.ru. Нужна выгрузка всех данных из таблицыНаполнение сайтов2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно написать 18 статей для детского сайта по темам, которые приведены ниже. Всего нужно написать 137 000 символов без пробелов. Вы должны понимать что информация которую вы будете излагать должна в полной мере решать вопросы перечисленной тематики. Ключевые ...Копирайтинг33 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $10
Добрый день. Есть готовый сверстанный шаблон на html 3х страниц. Нужно перенести на CMS Wordpress и установить 3 плагины. Страницы: 1. Главная 2. Категория 3. Страница записи Установить и настроить плагины 1. Форма сбора имей адресов 2. Форма обратной связи 3. Простой слайдер на главнойСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
По такому примеру http://neomam.com/interactive/13reasons/ Тема: почему мозг хочет секса Уважаемые вебмастера работа интересная и необычная Вы всегда cможете ее с гордостью покаpать в своем портфолио. Вам нужно: 1. Сделать макет 2. Сверстать его в html с поддержкой интерактивных элементовИллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно написать 1 статью обширную на 10 000 символов, в которой подробно распишется влияние алкоголя на потенцию. Ребят мне реально нужен автор врач-нарколог, а не автор универсал.Копирайтинг8 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть калькулятор https://goo.gl/HlkD2n Нужно сделать один в один. Исходных данных нет. Можно скопировать с данного сайта. Главное что бы работал +не обязательно помочь его настроить на сайте joomla 3.6Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Был проведен редизайн сайта. Установлен плагин бутстрап для мобильной версии. Скорость загрузки 12 секунд. Что нужно: 1. Сделать мобильную версию на медийных запросах а не бутстрап 2. Оптимизировать скорость загрузки сайтаHTML-верстка3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Для мам и пап. Если Вы активно занимаетесь развитием вашего ребенка то данное задание Вам не составит труда. Нужно пройти все игры с со страницы http://www.igraypodrastay.ru/razvivayuschie-zaniatia/zanyatiya-odin-god.html. При этом сделать фото, похожие как на этом сайте. Что нужно: 1. Сделать ...Обработка фотографий4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здраствуйте уважаемые эксперты. Требуется сделать инфографику для статьи "Как правильно купать малыша с кругом на шее", по материалу: https://goo.gl/DtF2rN Это должна быть оригинальная инструкция, что бы молодые и папы и мамы могли с легкостью разобраться в тонкостях процедуры ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Сверстать в HTML 5 страницы по предоставленым шаблонам [list=1][list=1][*]Главная [*]Страница товаров [*]404[/list][/list]Сделать адаптивную верстку для выше указанных страниц (дизайн отрисован) обновление 13.09.16 - 13:00 ссылка на файлы https://goo.gl/0RFMiOHTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Доделать верстку для страниц интернет-магазина. Часть работ уже сделана. Сайт состоит из php файлов, админки нет. [list=1][*]Сделать обновление дизайна для таких страниц (страницы которые есть на старом дизайне и которые нужно перенести с weu.com.ua) [/list][list=1][list=1][*]Главная - есть ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт7 лет назад
Автор на постоянку для написания статей на мужском сайте. Темы касаются урологии, сексологии, потенции, интимных отношений, психологии отношений между мужчиной и женщиной. Требования Писать от 4000 символов без пробелов в день. Уникальность текстов не ниже 90% Желательно (не обязательно): [list][*]базовые ...Копирайтинг27 заявокЗакрыт7 лет назад