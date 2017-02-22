vojack01

Артем vojack01

 
36 летУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Верстальщик сайтов и тем для WordPress

Специализируюсь на настройке и установке Wordpress. Смогу подкрепить ваш html шаблон на Wordpress. Установлю и настрою необходимые плагины.

WordPressHTML
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
mel_17_1
25 летАрмения
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
$150
10 баллов
5 лет назад
Сверстать и интегрировать сайт-статейник на CMS Wordpress
В ТЗ все было написано четко и понятно. Всегда был на связи, оплата во время! Было приятно работать! Рекомендую!!
Мелинэ - компетентный и ответственный исполнитель. Робота сделана на отлично. Для реализации задачи не использовались плагины, весь функционал сделан посредством стандартных инструментов. Скорость сайта по google page speed для мобильных составила 99, для пк 100, что еще раз доказывает высокий профессионализм Мелинэ. Изображения аккуратно выводятся в спрайтах. Коммуникация на высшем уровне. Никаких противоречий, ни одного "кривого" слова, все что мне не понятно, мне объяснялось со спокойствием и без нервозности мне понравилось.
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bashkir86_del
Руслан 
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
68 отзывов
$80
10 баллов
5 лет назад
Перевести сайт с UMI.CMS на wordpress
Все четко. Быстро принял работу. Рекомендую!
Спасибо Руслану за работу. Один из немногих исполнителей, кто смог сделать оперативно и без излишней переплаты. Рекомендую к сотрудничеству
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dikobrazzz
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Сделать простое приложение android "Счетчик схваток перед родами"
Приятное сотрудничество. Адекватный и коммуникабильный заказчик. Четкое ТЗ и своевременная оплата. Буду продолжать дальнейшее сотрудничество
Владимир сделал все на отлично: помог проверить тз, откорректировал некоторые ньюансы будущего приложения. Рекомендую как ответственного и грамотного исполнителя. Готов и дальше продолжать с Владимиром сотрудничество
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Sylar9
29 летЭстония
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Интегрировать сверстанную тему html на CMS wordpress
Приятно было работать. Было предоставлено четкое ТЗ, внятные корректировки, своевременная оплата. Рад буду еще сотрудничать
Евгений профессионально подошел к выполнению проекта, сделал все и даже больше. Постоянно на связи, не пропадает - очень удобно. Оперативно реагирует на вопросы. Рекомендую всем к сотрудничеству.
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tizis
Роман 
26 летКазахстан
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$7
10 баллов
7 лет назад
Сделать или скопировать онлайн-калькулятор как на сайте
Все хорошо, рекомендую.
Роман ответственный исполнитель, сделал все оперативно. Рекомендую к сотрудничеству.
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