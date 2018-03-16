dikobrazzz

Владимир dikobrazzz

 
28 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Java, Android, JS

Пишу программы любой сложности с точным соблюдением всех требований.

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Отзывы заказчиков

vojack01
Артем 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Сделать простое приложение android "Счетчик схваток перед родами"
Android
Владимир сделал все на отлично: помог проверить тз, откорректировал некоторые ньюансы будущего приложения. Рекомендую как ответственного и грамотного исполнителя. Готов и дальше продолжать с Владимиром сотрудничество
Приятное сотрудничество. Адекватный и коммуникабильный заказчик. Четкое ТЗ и своевременная оплата. Буду продолжать дальнейшее сотрудничество
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