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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
7 лет назад
Android
Владимир сделал все на отлично: помог проверить тз, откорректировал некоторые ньюансы будущего приложения. Рекомендую как ответственного и грамотного исполнителя. Готов и дальше продолжать с Владимиром сотрудничество
Ответный отзыв
Приятное сотрудничество. Адекватный и коммуникабильный заказчик. Четкое ТЗ и своевременная оплата. Буду продолжать дальнейшее сотрудничество