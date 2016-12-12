Необходимо писать 67 статей о компьютерах и ремонту авто. Исходя из среднего количества символов в статье (6000) и цене 40 рублей за 1000 символов, получается 20000 рублей. Писать статьи надо для сайта ...
Написать 2 статьи на медицинскую тематику
Требуется копирайтер для написание 2-х статей на медицинскую тематику, каждая из которых до 5 тыс. символов. Легкость в написании, относительная скорость и уникальность - главные требования к работе. Статьи нужно сделать срочно, оплата договорная. При хороших результатах вашего труда возможно и последующее сотрудничество. Детали в личной переписке.
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