Написать 2 статьи на медицинскую тематику

Требуется копирайтер для написание 2-х статей на медицинскую тематику, каждая из которых до 5 тыс. символов. Легкость в написании, относительная скорость и уникальность - главные требования к работе. Статьи нужно сделать срочно, оплата договорная. При хороших результатах вашего труда возможно и последующее сотрудничество. Детали в личной переписке.