Написать 2 статьи на медицинскую тематику

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт11 заявок156 просмотров

Требуется копирайтер для написание 2-х статей на медицинскую тематику, каждая из которых до 5 тыс. символов. Легкость в написании, относительная скорость и уникальность - главные требования к работе. Статьи нужно сделать срочно, оплата договорная. При хороших результатах вашего труда возможно и последующее сотрудничество.  Детали в личной переписке.

Написание статей
8 лет назад
ProstoDiana
Диана 
39 лет
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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