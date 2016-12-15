Нужно написать 18 статей для детского сайта по темам, которые приведены ниже. Всего нужно написать 137 000 символов без пробелов. Вы должны понимать что информация которую вы будете излагать должна в полной мере решать вопросы перечисленной тематики. ...
Написать качественные и читабельные описания (недвижимость)
Нужно сделать описания для 350 объектов недвижимости (ЖК, новостройки, КП).
Кол-во знаков в 1 описании – 3000-5000 знаков с пробелами
Мин. кол-во знаков в день – не менее 10000, около 2-3 описаний в день.
Оплата за 1000 збп – 60 руб.
Оплата делается за партии описаний.
Сначала делаем оплату за 10 описаний, потом за каждые 50, 100 описаний.
В качестве гарантии оплаты можете почитать отзывы, оплату делаем, с этим проблем никаких не будет.
Уникальность от 90% (как по Адвего (глубокая проверка) так и по текст.ру)
Так как объектов много, возьмем сразу несколько человек (до 10 человек).
От исполнителя требуем:
- грамотность (очень ВАЖНО, так как присылают тексты с большим количеством грамматических, пунктуационных и других ошибок)
- читабельность и привлекательность текстов
- высокая уникальность текстов
- умение излагать свои мысли
- умение описывать объект на основе имеющегося текста или на основе имеющийся информации об объекте
- умение выполнять большой объем работы без ошибок
- постоянная связь через скайп (редкие форс-мажоры возможны, к этому относимся с пониманием), главное не пропадать
- за сутки делает не менее 2 описаний объектов, если больше, только хорошо, но качество на 1-м месте, чем количество
Мы даем список объектов, краткие характеристики об объектах (фото, местоположение, комнатность и т.д.).
Остальную информацию по объектам можно найти в интернете, практически у каждого объекта имеется официальный сайт, где имеется подробное описание.
Важно!
Описания должны быть читабельными, привлекательными для читателя и не иметь каких-либо ошибок. Недопустимо наличие каких-либо ошибок. С этим строго.
Времени даём достаточно исполнителю для проверки своих текстов, перед тем как отправлять его нам.
При наличии ошибок сотрудничество прекращаем.
В приоритете те исполнители, которые уже имели и имеют подобный опыт работы и понимают, что такое недвижимость и как можно хорошо, красиво, читабельно описать объект.
Желательно предоставить какие-либо примеры описаний объектов недвижимости.
Ссылка на ТЗ здесь https://docs.google.com/document/d/1XYg5JNwrZC-pr48Y7pfC0I-LC8hidrA6j63JL5ED_rM/edit
Выбранный исполнитель
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