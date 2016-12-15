Написать качественные и читабельные описания (недвижимость)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен4 заявки194 просмотра

Нужно сделать описания для 350 объектов недвижимости (ЖК, новостройки, КП). 

Кол-во знаков в 1 описании – 3000-5000 знаков с пробелами 

Мин. кол-во знаков в день – не менее 10000, около 2-3 описаний в день. 

Оплата за 1000 збп – 60 руб. 

Оплата делается за партии описаний. 

Сначала делаем оплату за 10 описаний, потом за каждые 50, 100 описаний. 

В качестве гарантии оплаты можете почитать отзывы, оплату делаем, с этим проблем никаких не будет. 

Уникальность от 90% (как по Адвего (глубокая проверка) так и по текст.ру) 

Так как объектов много, возьмем сразу несколько человек (до 10 человек). 

От исполнителя требуем: 

- грамотность (очень ВАЖНО, так как присылают тексты с большим количеством грамматических, пунктуационных и других ошибок) 

- читабельность и привлекательность текстов 

- высокая уникальность текстов 

- умение излагать свои мысли 

- умение описывать объект на основе имеющегося текста или на основе имеющийся информации об объекте 

- умение выполнять большой объем работы без ошибок 

- постоянная связь через скайп (редкие форс-мажоры возможны, к этому относимся с пониманием), главное не пропадать 

- за сутки делает не менее 2 описаний объектов, если больше, только хорошо, но качество на 1-м месте, чем количество 

Мы даем список объектов, краткие характеристики об объектах (фото, местоположение, комнатность и т.д.). 

Остальную информацию по объектам можно найти в интернете, практически у каждого объекта имеется официальный сайт, где имеется подробное описание. 

Важно! 

Описания должны быть читабельными, привлекательными для читателя и не иметь каких-либо ошибок. Недопустимо наличие каких-либо ошибок. С этим строго. 

Времени даём достаточно исполнителю для проверки своих текстов, перед тем как отправлять его нам. 

При наличии ошибок сотрудничество прекращаем. 

В приоритете те исполнители, которые уже имели и имеют подобный опыт работы и понимают, что такое недвижимость и как можно хорошо, красиво, читабельно описать объект. 

Желательно предоставить какие-либо примеры описаний объектов недвижимости. 

Ссылка на ТЗ здесь https://docs.google.com/document/d/1XYg5JNwrZC-pr48Y7pfC0I-LC8hidrA6j63JL5ED_rM/edit

8 лет назад
tebevezem
Виталий 
34 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Idee_Fixe
36 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$50
5 дней
Валентина отлично знает свою работу! Тексты получаются хорошие, читабельные, уникальные. Хорошо иметь дело с исполнителем, который четко соблюдает требования ТЗ и всё понимает с лёту. Рекомендую Валентину, как отличного и ответственного исполнителя. Продолжаем сотрудничать :)
Работать с Виталием легко и приятно. Здорово, когда заказчик находит время составить четкое, подробное ТЗ, оперативно проверить результат и быстро оплатить работу. Заказчик, которому можно полностью доверять. Еще один безусловный плюс – общение очень комфортное, строится в профессиональном ключе. Надеюсь на длительное продуктивное сотрудничество :)

Заявки фрилансеров

Idee_Fixe
36 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад

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