Всем здравствуйте! Нужно написать нативную статью по теме недвижимости (новостройки, покупка квартиры, ипотека и т.д.) Задача заключается в том, чтобы привлечь пользователя, который читает статью к ссылке на жилой комплекс, которая будет размещена в статье. Статья должна быть ...
- Копирайтинг8 заявокЗакрыт3 года назад
Для канала яндекс.дзена, который посвящен недвижимости нужно написать 2 статьи. Первая статья должна касаться актуальных инфоповодов по теме недвижимости (новостройки, ипотека, снижение и повышение цен, пандемия и т.д. Вторая статья должна быть посвящена жизненному опыту, то есть ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт3 года назад
- $200
Есть 25 новостроек, для которых нужны качественные описания. Список объектов скинем исполнителю. Кол-во знаков в 1-ом описании 2500-4000 знаков с пробелами. От исполнителя требуем: - читабельность и привлекательность текстов - высокая уникальность текстов - умение излагать свои мысли - умение описывать объект ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен копирайтер, который имеет опыт работы с яндекс дзеном и знает, как написать статьи для дзена так, чтобы они были популярны среди пользователей дзена. У копирайтера также должен быть опыт работы написания статей по недвижимости. Тема статей ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $1000
Есть список застройщиков (строительных компаний) около 800 штук. Необходимо написать для каждого застройщика описание о компании. Нужен 100% копирайт, не рерайт. Минимальное кол-во знаков в описании – не менее 500 збп Максимальное кол-во знаков в описании – не более ...Копирайтинг29 заявокЗакрыт4 года назад
- $300
Нужен исполнитель с Ростова-на-Дону! Есть квартира, для которой требуется создать максимально удобную планировку и дизайн интьера. Кол-во комнат в квартире – 3 Общая площадь квартиры – 76,13 м2 Высота потолков – 2,82 м Если посмотреть планировку, то из-за несущих стен ...Интерьеры и Экстерьеры20 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно написать 145 качественных seo текстов для категорий товаров по теме карнавальные костюмы. Кол-во знаков в каждом тексте – 200-400 збп. В тексте должно быть не больше 2-х прямых и 1 разбавленного вхождения. Не меньше 1 прямого ...Завершен4 года назад
Нужен копирайтер, который сможет написать яркие, живые, читабельные статьи, на которые непросто захочется кликнуть и почитать, а поделиться ссылкой на статью в соц.сетях. Статьи будем размещать на яндекс дзене, цель статей – продвинуть магазин по продаже ...Завершен4 года назад
- $1000
Есть список костюмов в районе 5000 для карнавала или других развлекательных мероприятий. Требуется написать к этим товарам комментарии в размере 200-400 символов. За каждый комментарий оплата 20 рублей на любые реквизиты.Копирайтинг40 заявокЗакрыт4 года назад
- $50
[table]Есть 6 объектов новостроек, для которых нужны качественные описания. Список объектов скинем исполнителю. Кол-во знаков в 1 описании 2500-5000 знаков с пробелами. От исполнителя требуем: - читабельность и привлекательность текстов - высокая уникальность текстов - умение излагать свои мысли - умение описывать ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $1000
Необходимо заменить фон на фотографиях, сделать его белым (включая обтравку, исправление пропорций, ретушь). На фото – офисная мебель (офисные кресла и диваны). Примеры обработанных фото прикрепил к проекту. Перед тем, как отвечать на проект нужно выполнить тестовое задание, ...Обработка фотографий42 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо заменить фон на фотографиях, сделать его белым (включая обтравку, исправление пропорций, ретушь). На фото – офисная мебель. Фотографий много. Пример фотографий, с которыми требуются работать находятся по ссылке yadi.sk/d/U6pOcZMB9L2OhA Стоимость обработки 1 фото – 20 рублей. Оплата на ...Обработка фотографий59 заявокЗакрыт5 лет назад
- $500
Нужно сделать описания для 2000 объектов недвижимости (жилые комплексы, новостройки, коттеджные поселки). Кол-во знаков в 1 описании 2500-5000 знаков с пробелами Минимальное кол-во описаний в день – 2-3 описания Оплата за 1000 збп 70 руб. ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт5 лет назад
- $2000
Нужно сделать описания для 3000 объектов недвижимости (ЖК, новостройки, КП). Кол-во знаков в 1 описании 3000-5000 знаков с пробелами Мин. кол-во знаков в день не менее 10000, около 2-3 описаний в день. Оплата за 1000 збп 60 руб. Оплата ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт6 лет назад
- $3
Необходимо написать отзывы на я.маркет. Подробности предоставим исполнителю. Нужно иметь старый аккаунта на яндексе, либо писать через аккаунта социальной сети. Оплата 150 рублей - 1 отзыв (который продержится более 5 дней на маркете после публикации). Оплата на карту, я.деньги, ...Копирайтинг35 заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Нужно написать 5 отзывов для посадочной страницы офисной мебели. Каждый отзыв в пределах не 400-500 символов с пробелами. Оплата – 100 рублей отзыв. Текст должен быть без ошибок, максимально естественный, привлекательный. Подробности исполнителю. Сроки – сегодня.Завершен6 лет назад
- $500
Нужен копирайтер, лучше несколько человек, которые смогут написать нам описания для нашего интернет-магазина товаров мебели для офиса. Магазин [url=http://www.tutkresla.ru/]www.tutkresla.ru[/url] Товаров около 800. Требования: - уникальность не ниже 95% по текст.ру - читабельность - описание должно быть понятно обычному человеку, который например хочет ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт6 лет назад
- $3
Задача: Требуется написать описание для 3-товаров Тематика магазина: мягкая мебель для офиса (диваны, кресла, компьютерные кресла) Объем текста: около 1000 символов у каждого товара Ключевые слова: употребить 2 раза название товара Требуемая уникальность: 95% Целевая аудитория: клиенты, которых интересует мягкая мебель ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $250
Всем здравствуйте! Есть интернет-магазин костюмов на Хэллоуин, где размещено около 1000 товаров, для которых требуется сделать описания. Найти описания к товарам можно в интернете, также предоставим магазин, где есть все эти товары с описаниями. Вам необходимо сделать качественный ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо на различных живых форумах, блогах, тематических сайта с отличной посещаемостью оставить сообщения с ссылкой, которые бы не удалялись модераторами и администраторами. Аккаунты, с которых оставляются сообщения должны быть живыми, естественными. Более подробная информация указана в ТЗ, ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт7 лет назад