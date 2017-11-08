tebevezem

Виталий tebevezem

 
33 годаРоссия/Ростов-на-Дону
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Skype lostsky007

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$86
выплачено фрилансерам
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  • Написать нативную статью на тему недвижимости и новостроек для яндекс.

    Всем здравствуйте! Нужно написать нативную статью по теме недвижимости (новостройки, покупка квартиры, ипотека и т.д.) Задача заключается в том, чтобы привлечь пользователя, который читает статью к ссылке на жилой комплекс, которая будет размещена в статье. Статья должна быть ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать 2 статьи для яндекс дзена на тему недвижимости

    Для канала яндекс.дзена, который посвящен недвижимости нужно написать 2 статьи. Первая статья должна касаться актуальных инфоповодов по теме недвижимости (новостройки, ипотека, снижение и повышение цен, пандемия и т.д. Вторая статья должна быть посвящена жизненному опыту, то есть ...

    Написание статей
    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать качественные и читабельные описания (недвижимость)

    $200

    Есть 25 новостроек, для которых нужны качественные описания. Список объектов скинем исполнителю. Кол-во знаков в 1-ом описании 2500-4000 знаков с пробелами. От исполнителя требуем:  - читабельность и привлекательность текстов  - высокая уникальность текстов  - умение излагать свои мысли  - умение описывать объект ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать статьи для по недвижимости для я.дзена

    Нужен копирайтер, который имеет опыт работы с яндекс дзеном и знает, как написать статьи для дзена так, чтобы они были популярны среди пользователей дзена. У копирайтера также должен быть опыт работы написания статей по недвижимости. Тема статей ...

    Написание статей
    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать описания для строительных компаний

    $1000

    Есть список застройщиков (строительных компаний) около 800 штук. Необходимо написать для каждого застройщика описание о компании. Нужен 100% копирайт, не рерайт. Минимальное кол-во знаков в описании – не менее 500 збп Максимальное кол-во знаков в описании – не более ...

    Копирайтинг29 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать удобную планировку и дизайн интерьера квартиры -Ростов-на-Дону

    $300

    Нужен исполнитель с Ростова-на-Дону! Есть квартира, для которой требуется создать максимально удобную планировку и дизайн интьера. Кол-во комнат в квартире – 3 Общая площадь квартиры – 76,13 м2 Высота потолков – 2,82 м Если посмотреть планировку, то из-за несущих стен ...

    Интерьеры и Экстерьеры20 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать seo тексты для категорий товаров по теме костюмы для карнавал

    Нужно написать 145 качественных seo текстов для категорий товаров по теме карнавальные костюмы. Кол-во знаков в каждом тексте – 200-400 збп. В тексте должно быть не больше 2-х прямых и 1 разбавленного вхождения. Не меньше 1 прямого ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Написать статьи для яндекс дзена

    Нужен копирайтер, который сможет написать яркие, живые, читабельные статьи, на которые непросто захочется кликнуть и почитать, а поделиться ссылкой на статью в соц.сетях. Статьи будем размещать на яндекс дзене, цель статей – продвинуть магазин по продаже ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Написать комментарии к товарам

    $1000

    Есть список костюмов в районе 5000 для карнавала или других развлекательных мероприятий.   Требуется написать к этим товарам комментарии в размере 200-400 символов.  За каждый комментарий оплата 20 рублей на любые реквизиты.

    Копирайтинг40 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать качественные и читабельные описания (недвижимость)

    $50

    [table]Есть 6 объектов новостроек, для которых нужны качественные описания.  Список объектов скинем исполнителю.  Кол-во знаков в 1 описании 2500-5000 знаков с пробелами.  От исполнителя требуем:  - читабельность и привлекательность текстов  - высокая уникальность текстов  - умение излагать свои мысли  - умение описывать ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Заменить фон на фотографиях офисной мебели

    $1000

    Необходимо заменить фон на фотографиях, сделать его белым (включая обтравку, исправление пропорций, ретушь).  На фото – офисная мебель (офисные кресла и диваны).  Примеры обработанных фото прикрепил к проекту.  Перед тем, как отвечать на проект нужно выполнить тестовое задание, ...

    Обработка фотографий42 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Заменить фон на фотографиях

    Необходимо заменить фон на фотографиях, сделать его белым (включая обтравку, исправление пропорций, ретушь).  На фото – офисная мебель. Фотографий много.  Пример фотографий, с которыми требуются работать находятся по ссылке yadi.sk/d/U6pOcZMB9L2OhA  Стоимость обработки 1 фото – 20 рублей.  Оплата на ...

    Обработка фотографий59 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать качественные и читабельные описания (недвижимость)

    $500

    Нужно сделать описания для 2000 объектов недвижимости (жилые комплексы, новостройки, коттеджные поселки).     Кол-во знаков в 1 описании  2500-5000 знаков с пробелами     Минимальное кол-во описаний в день – 2-3 описания     Оплата за 1000 збп  70 руб. ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать качественные и читабельные описания (недвижимость)

    $2000

    Нужно сделать описания для 3000 объектов недвижимости (ЖК, новостройки, КП).    Кол-во знаков в 1 описании  3000-5000 знаков с пробелами    Мин. кол-во знаков в день  не менее 10000, около 2-3 описаний в день.    Оплата за 1000 збп  60 руб.    Оплата ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать отзыв на я.маркет

    $3

    Необходимо написать отзывы на я.маркет. Подробности предоставим исполнителю. Нужно иметь старый аккаунта на яндексе, либо писать через аккаунта социальной сети. Оплата 150 рублей - 1 отзыв (который продержится более 5 дней на маркете после публикации). Оплата на карту, я.деньги, ...

    Написать отзыв
    Копирайтинг35 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать отзывы для посадочной страницы

    $10

    Нужно написать 5 отзывов для посадочной страницы офисной мебели.  Каждый отзыв в пределах не 400-500 символов с пробелами.  Оплата – 100 рублей отзыв.  Текст должен быть без ошибок, максимально естественный, привлекательный.  Подробности исполнителю.  Сроки – сегодня.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Написать описания для товаров офисной мебели

    $500

    Нужен копирайтер, лучше несколько человек, которые смогут написать нам описания для нашего интернет-магазина товаров мебели для офиса.  Магазин [url=http://www.tutkresla.ru/]www.tutkresla.ru[/url]  Товаров около 800.  Требования:  - уникальность не ниже 95% по текст.ру  - читабельность  - описание должно быть понятно обычному человеку, который например хочет ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать описания для 3 товаров (мебель)

    $3

    Задача: Требуется написать описание для 3-товаров Тематика магазина: мягкая мебель для офиса (диваны, кресла, компьютерные кресла) Объем текста: около 1000 символов у каждого товара Ключевые слова: употребить 2 раза название товара Требуемая уникальность: 95% Целевая аудитория: клиенты, которых интересует мягкая мебель ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать описания для 1000 товаров

    $250

    Всем здравствуйте!  Есть интернет-магазин костюмов на Хэллоуин, где размещено около 1000 товаров, для которых требуется сделать описания.  Найти описания к товарам можно в интернете, также предоставим магазин, где есть все эти товары с описаниями.  Вам необходимо сделать качественный ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Постинг сообщений на форумах, блогах, сайтах со ссылкой на сайт

    Необходимо на различных живых форумах, блогах, тематических сайта с отличной посещаемостью оставить сообщения с ссылкой, которые бы не удалялись модераторами и администраторами.  Аккаунты, с которых оставляются сообщения должны быть живыми, естественными.  Более подробная информация указана в ТЗ, ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад
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Отзывы фрилансеров
lacrimosa27
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
24 дня назад
$86
10 баллов
4 года назад
Написать seo тексты для категорий товаров по теме костюмы для карнавал
Виталий, получила удовольствие от работы над проектом, спасибо! Не сомневалась в ваших порядочности и профессионализме ни на минуту и не ошиблась) Четкое ТЗ, отличная коммуникация и быстрая оплата - все, что нужно для счастья автору)
Спасибо, что откликнулись на проект Ольга! Отдали в работу проект по написанию текстов для категорий интернет-магазина с одеждой. Важно было получить не только полезные тексты для поисковиков, но и читабельные тексты, чтобы обычным пользователям тоже хотелось бы их прочесть. Работа выполнена качественно и без ошибок. Соблюдение сроков, гарантированный результат, высокое качество текстов - это лишь малая часть того, что может вам предложит Ольга :)
Ответный отзыв
asdis
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$85
10 баллов
4 года назад
Написать статьи для яндекс дзена
Спасибо Виталию за интересный проект. Заказчик четко знает, какой хочет видеть результат, предельно ясно ставит задачу, быстро проверяет материал и оперативно оплачивает. Однозначно, рекомендую к сотрудничеству и надеюсь на дальнейшую совместную работу.
Татьяна уложилась в сроки и написала качественные читабельные статьи для яндекс.дзена. Всё быстро поняла, во всём разобралась сама, предложила интересные темы для статей. Также стоит отметить, что Татьяна адекватно реагировала на небольшие правки и без проблем их вносила. Рекомендую к сотрудничеству, как ответственного и профессионального исполнителя, кому нужен гарантированный результат. При возможности будем продолжать сотрудничество ;)
Ответный отзыв
ValyaSweety
Васильева 
34 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$4
10 баллов
6 лет назад
Написать отзывы для посадочной страницы
Отличный заказчик, с которым очень приятно работать! Чётко поставленная задача и моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству и буду рада новым заказам!
Валентина отлично справилось с проектом. Не задавала лишних вопросов, всё чётко и по делу. Советую, как ответственного исполнителя, умеющего выполнять качественно и быстро работу. Спасибо! При необходимости обратимся ещё раз.
Ответный отзыв
Idee_Fixe
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Написать качественные и читабельные описания (недвижимость)
Работать с Виталием легко и приятно. Здорово, когда заказчик находит время составить четкое, подробное ТЗ, оперативно проверить результат и быстро оплатить работу. Заказчик, которому можно полностью доверять. Еще один безусловный плюс – общение очень комфортное, строится в профессиональном ключе. Надеюсь на длительное продуктивное сотрудничество :)
Валентина отлично знает свою работу! Тексты получаются хорошие, читабельные, уникальные. Хорошо иметь дело с исполнителем, который четко соблюдает требования ТЗ и всё понимает с лёту. Рекомендую Валентину, как отличного и ответственного исполнителя. Продолжаем сотрудничать :)
Ответный отзыв
juzzz
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 дней назад
$28
10 баллов
7 лет назад
Написать вводные сообщения для форума
Виталий - требовательный заказчик. Точно знает, что хочет на выходе получить и это очень хорошо. Никаких проблем по проекту не возникло. Рекомендую!
Игорь выполнил работу быстро и качественно. Не задавал лишних вопросов, к критике относится положительно. Проблем с сотрудничеством вообще не возникло. Рекомендую Игоря, как ответственного исполнителя, знающего свое дело.
Ответный отзыв