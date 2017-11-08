Спасибо, что откликнулись на проект Ольга! Отдали в работу проект по написанию текстов для категорий интернет-магазина с одеждой. Важно было получить не только полезные тексты для поисковиков, но и читабельные тексты, чтобы обычным пользователям тоже хотелось бы их прочесть. Работа выполнена качественно и без ошибок. Соблюдение сроков, гарантированный результат, высокое качество текстов - это лишь малая часть того, что может вам предложит Ольга :)