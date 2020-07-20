Написать нативную статью на тему недвижимости и новостроек для яндекс.

Всем здравствуйте!

Нужно написать нативную статью по теме недвижимости (новостройки, покупка квартиры, ипотека и т.д.)

Задача заключается в том, чтобы привлечь пользователя, который читает статью к ссылке на жилой комплекс, которая будет размещена в статье.

Статья должна быть максимально интересной и нативной, чтобы дочитываемость статьи была высокой – ЭТО ВАЖНО!

Нужно использовать заголовки в статьях, уникальные картинки, чтобы структура статьи была удобной для прочтения.

Кол-во знаков – на усмотрение копирайтера.

Цена – пишите свои цены, будем рассматривать.

Приложите свое портфолио, примеры нативных статей, напишите кратко о себе и предложите темы для такой статьи.

Важно, чтобы копирайтер имел опыт, как написания нативных статей, так и статей для яндекс дзена.

Если все будет отлично, будут ещё заказы по таким статьям.