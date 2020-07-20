требуется копирайтер у которого имеется опыт работы с медицинскими текстами, в частности с разделом МРТ. Человек который бездумно и без какого либо углубления в текст что то напишет не требуется, так как это будет водная ...
Написать нативную статью на тему недвижимости и новостроек для яндекс.
Всем здравствуйте!
Нужно написать нативную статью по теме недвижимости (новостройки, покупка квартиры, ипотека и т.д.)
Задача заключается в том, чтобы привлечь пользователя, который читает статью к ссылке на жилой комплекс, которая будет размещена в статье.
Статья должна быть максимально интересной и нативной, чтобы дочитываемость статьи была высокой – ЭТО ВАЖНО!
Нужно использовать заголовки в статьях, уникальные картинки, чтобы структура статьи была удобной для прочтения.
Кол-во знаков – на усмотрение копирайтера.
Цена – пишите свои цены, будем рассматривать.
Приложите свое портфолио, примеры нативных статей, напишите кратко о себе и предложите темы для такой статьи.
Важно, чтобы копирайтер имел опыт, как написания нативных статей, так и статей для яндекс дзена.
Если все будет отлично, будут ещё заказы по таким статьям.
Заявки фрилансеров
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