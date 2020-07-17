Написать текст коммерческого предложения

Требуется создать продающее коммерческое письмо. Детальное, а самое главное доступное для

обывателей, описание услуги, а так же пошаговое объяснение как начать

сотрудничество, что для этого нужно и прочее. В письме должно быть

призыв к действию, контакты, цены и условия. Требуется человек с опытом

создания подобных коммерческий предложений. ~2000-4000 тыс символов.

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