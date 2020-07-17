Ищу копирайтера

Тема — Call to action. Что это. Виды, приемы. Ошибки.Объем — 2к знаковУникальность — 95% по текст.руВ тексте не должно быть грамматических и пунктуационных ошибок.Текст должен быть написан экспертно, то есть, не нужно общих фраз ...