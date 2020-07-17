Ищу копирайтера-маркетолога со знанием сео-продвижения, оптимизации

Тема — Call to action. Что это. Виды, приемы. Ошибки.Объем — 2к знаковУникальность — 95% по текст.руВ тексте не должно быть грамматических и пунктуационных ошибок.Текст должен быть написан экспертно, то есть, не нужно общих фраз и рассказов как это важно и нужно. Пишем четко по делу с вставлением фактов, интересных данных и статистики (если есть). Статья будет публиковаться в блоге, а значит сухой простыни не нужно. Важно, чтобы текст был “живой» и понятный для читателя. При этом повторюсь, без ВОДЫ.Примеры подходящих текстов:1.https://docs.google.com/document/d/1M3UpTU9vSX6q1WwHVa6SKUwfO1bksLxqbVQnpVIx4c0/edit2. https://docs.google.com/document/d/1dhOtPAgylYZ9Fv1gP9IUj1uGPsJAIZfRoMjQBCa83iw/edit#heading=h.u3g85unq9wym3. https://docs.google.com/document/d/1gRSv00x8pTqL_dg4hvRqD1GHXQliuPv408hAGjEw0LY/edit#heading=h.h93ie7wv8werПроект большой, поэтому жду адекватных цен. Без примеров работ заявки не рассматриваю!