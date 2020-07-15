Написать ТЗ на разработку сайта

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Закрыт5 заявок578 просмотров

Нужно написать ТЗ на сайт. 

Пример что хотелось бы получить:

https://fjordom.ru/

Или http://www.gwd.ru/

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