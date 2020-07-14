Написать тексты на сайт по готовым ключам и на основе чернового текста

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Закрыт25 заявок644 просмотра

Написать тексты (рерайт) на страницы сайта по исходным данным. Всего будет: 30-50 текстов.

Вводные данные:

- Новый сайт, строительно-транспортная компания.

- Написан шаблонный текст с привязкой к ключевым словам.

- Семантика разбита по страницам.

Нужно

- Проверить, дополнить ключевые слова.

- Переписать/отредактировать текст с соблюдением seo требований.

- Проверить ошибки.

Один текст: примерно 3500-4000 знаков/ страница.

5 лет назад
fedorovao
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