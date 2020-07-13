Копирайтер SMM

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Закрыт17 заявок641 просмотр

Здравствуйте!

Нужен контент-менеджер/копирайтер с хорошим опытом, для создания крутых постов, текста для рекламных креативов и тд в сфере SMM.

5 лет назад
xdrivers
Тимур 
36 лет
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23 года
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Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
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Юлия
 
45 лет
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Алла
 
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Елизавета
 
22 года
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Анфиса
 
25 лет
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