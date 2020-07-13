Необходимо написать описательный текст для сторов. Понимание, что такое ASO оптимизация , для того чтобы данное описание помогало в продвижение приложения в сторах. Пишите стоимость и примеры ваших работ в схожей ...
Копирайтер SMM
Здравствуйте!
Нужен контент-менеджер/копирайтер с хорошим опытом, для создания крутых постов, текста для рекламных креативов и тд в сфере SMM.
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