Необходимо написать описательный текст для сторов. Понимание, что такое ASO оптимизация , для того чтобы данное описание помогало в продвижение приложения в сторах. Пишите стоимость и примеры ваших работ в схожей ...
Написать статья по тематике Сантехника
Требуется написать около 40 статей для сайта по услугам сантехника
Высокая уникальность, качественный текст. ТЗ имеется. Символика от 3000 до 4000 символов.
ТЗ предоставлю в ЛС
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