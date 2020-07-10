Размещение отзыва на Яндекс.Картах

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт4 заявки973 просмотра

Требуется разместить готовый отзыв на Яндекс.Картах

Порядок выполнения работы:

1. Авторизоваться в сервисах Яндекс

2. Перейти на Яндекс.Карты и найти при помощи поиска нужную организацию (для проверки правильности найденной организации будет дана прямая ссылка)

3. Убедиться, что это именно та организация (сравнить адрес)

4. Перейти на сайт организации по ссылке в карточке

5. Побыть там 1-2 минуты

6. Вернуться к Яндекс.Картам и оставить отзыв (так же поставить ему 5 звезд)

7. Сделать скриншот размещенного отзыва

   - Где было бы видно текст отзыва и имя отправителя

   - Со страницы «Мои отзывы»

8. Прислать ссылку на отзыв, который прошел модерацию

Требования к исполнителям:

- Быть жителем Брянска

- Возраст от 24 лет

- Аккаунт должен быть не новосозданным (более 3 месяцев) и иметь уровень знатока города 5 ур.

- Так же необходимо добраться до компании на Яндекс.Картах самостоятельно, а не по прямой ссылке (в поиске легко ищется по "городу + название организации")

- Текст отзыва нужно будет набрать вручную с картинки

Дополнительная информация:

За размещение отзыва $1.5. Оплата осуществляется только за те отзывы, которые прошли модерацию и были опубликованы.

5 лет назад
Freeemann
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

DariaWilliams
Дарья 
22 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
$1
18 дней

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Кирилл
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Никита
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
DariaWilliams
Дарья 
22 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
Олег
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад

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