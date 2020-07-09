Написание контента для телеграм канала

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Закрыт33 заявки569 просмотров

Написание контента для телеграм канала. Канал позиционируется как псевдоавторский с историями про виды алкоголя, правилами его употребления и сочетаемости с едой. 

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