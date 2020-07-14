Автор текстов / Копирайтер на долгосрочное сотрудничество.

Ищем автора в нашу молодую команду.

О проекте:

Отраслевой информационный ресурс для поставщиков товаров на маркетплейсы.

Задача проекта - генерация полезного контента для продавцов; повышение уровня информированности о площадках и их возможностях; инсайты индустрии.

Тематика сайта: маркетплейсы / e-commerce

Что нужно будет делать:

Написание статей по тех.заданию

Рерайт новостей (отраслевых)

Публикации на сайте и на Яндекс.Дзен

Подготовка недельных подборок статей

У вас есть опыт написания статей на бизнес-тематики

Вы ответственны и коммуникабельны

Вы пишете грамотно

Вы выполняете работу в поставленные сроки

Можете из скучной и сухой инструкции написать интересный текст

Большой плюс, если у вас есть понимание того, как работают маркетплейсы

+ Если вы умеете писать текста для SEO

Обьем работы: 1-2 публикации в сутки.

Условия работы:

Дистанционная работа с гибким графиком, возможность совмещать с учебой и другими проектами.

Заработная плата: 20,000 - 30,000 руб. в месяц.