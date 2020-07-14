Автор текстов / Копирайтер на долгосрочное сотрудничество.

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Закрыт26 заявок928 просмотров

Ищем автора в нашу молодую команду.  

О проекте:

Отраслевой информационный ресурс для поставщиков товаров на маркетплейсы.

Задача проекта - генерация полезного контента для продавцов; повышение уровня информированности о площадках и их возможностях; инсайты индустрии.

Тематика сайта: маркетплейсы / e-commerce

Что нужно будет делать:

  • Написание статей по тех.заданию
  • Рерайт новостей (отраслевых)
  • Публикации на сайте и на Яндекс.Дзен
  • Подготовка недельных подборок статей
Наш идеальный кандидат:

  • У вас есть опыт написания статей на бизнес-тематики
  • Вы ответственны и коммуникабельны
  • Вы пишете грамотно
  • Вы выполняете работу в поставленные сроки
  • Можете из скучной и сухой инструкции написать интересный текст
+  Большой плюс, если у вас есть понимание того, как работают маркетплейсы 

Если вы умеете писать текста для SEO

Обьем работы: 1-2 публикации в сутки.

Условия работы: 

Дистанционная работа с гибким графиком, возможность совмещать с учебой и другими проектами.

Заработная плата: 20,000 - 30,000 руб. в месяц. 

Написание статей
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Vladislav_ustnko
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