Нужен автор, который хорошо разбирается в компьютерах, hi-tech и всем связанном с этим. Планируем писать рейтинги товаров и инструкции по решению проблем. Объем 50 статей. От вас требуется: - грамотность; - умение ...
Автор текстов / Копирайтер на долгосрочное сотрудничество.
Ищем автора в нашу молодую команду.
О проекте:
Отраслевой информационный ресурс для поставщиков товаров на маркетплейсы.
Задача проекта - генерация полезного контента для продавцов; повышение уровня информированности о площадках и их возможностях; инсайты индустрии.
Тематика сайта: маркетплейсы / e-commerce
Что нужно будет делать:
- Написание статей по тех.заданию
- Рерайт новостей (отраслевых)
- Публикации на сайте и на Яндекс.Дзен
- Подготовка недельных подборок статей
- У вас есть опыт написания статей на бизнес-тематики
- Вы ответственны и коммуникабельны
- Вы пишете грамотно
- Вы выполняете работу в поставленные сроки
- Можете из скучной и сухой инструкции написать интересный текст
+ Если вы умеете писать текста для SEO
Обьем работы: 1-2 публикации в сутки.
Условия работы:
Дистанционная работа с гибким графиком, возможность совмещать с учебой и другими проектами.
Заработная плата: 20,000 - 30,000 руб. в месяц.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг8 заявокЗакрыт5 лет назад
Ищем фрилансера для написания качественных уникальных статей, наполнению сайта контентом, гест постов для международного стартапа в сфере машинного дизайна логотипов с помощью ИИ. Мы работаем уже давно, есть клиенты, нужно предоставить им хороший качественный контент. ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо оперативно (до 7 дней) написать статью на тему хранения сельхозудобрений. Фото предоставим.Копирайтинг34 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть перечень вопросов для раздела faq, нужно гуляя по сайту описывать процессы для ответа на эти вопросы. Часть процессов описаны, также прилагается ТЗ на сайт, где расписан функционал, и конечно же что будет непонятно, всегда ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется написание контент плана для частного детектива. Личный бренд Инстаграм, стадия "начало". Требования : креативность, погружение в нишу, опыт работы и кейсы, развит навык сторителлинга на уровне профессионал, знание методик работы с аудиторией, позиционирование. ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт5 лет назад
Подробное ТЗ в ЛСЗавершен5 лет назад
Подробное ТЗ в ЛСЗавершен5 лет назад
- $200
Здравствуйте! Нужен грамотный копирайтер, который пишет тексты на медицинскую тематику. Нужно написать несколько текстов. Тематика - дерматология. В заявке указывайте цену за 1000 знаков без пробелов.Завершен5 лет назад