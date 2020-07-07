Копирайт для раздела Faq

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Закрыт15 заявок462 просмотра

Есть перечень вопросов для раздела faq, нужно гуляя по сайту описывать процессы для ответа на эти вопросы. Часть процессов описаны, также прилагается ТЗ на сайт, где расписан функционал, и конечно же что будет непонятно, всегда можно спросить. 

оценивать работу будем по количеству символов. 

в отклике прошу указывать стоимость за 1000 символов за такую работу 

5 лет назад
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