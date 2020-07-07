Копирайт для раздела Faq

Есть перечень вопросов для раздела faq, нужно гуляя по сайту описывать процессы для ответа на эти вопросы. Часть процессов описаны, также прилагается ТЗ на сайт, где расписан функционал, и конечно же что будет непонятно, всегда можно спросить.

оценивать работу будем по количеству символов.

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