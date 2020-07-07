Нужен автор, который хорошо разбирается в компьютерах, hi-tech и всем связанном с этим. Планируем писать рейтинги товаров и инструкции по решению проблем. Объем 50 статей. От вас требуется: - грамотность; - умение ...
Копирайт для раздела Faq
Есть перечень вопросов для раздела faq, нужно гуляя по сайту описывать процессы для ответа на эти вопросы. Часть процессов описаны, также прилагается ТЗ на сайт, где расписан функционал, и конечно же что будет непонятно, всегда можно спросить.
оценивать работу будем по количеству символов.
в отклике прошу указывать стоимость за 1000 символов за такую работу
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