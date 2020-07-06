На базе материала с иностранного сайта нужно написать 31 текст

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Закрыт16 заявок650 просмотров

Нужно три исполнителя по 10 текстов на каждого (для скорости). Тематика текстов - освещение.

Тексты по 10 000 знаков. 

Пример одного текста: https://www.wayfair.com/sca/ideas-and-advice/renovation/types-of-ceiling-lights-how-to-choose-the-right-one-T5037 

В предложении укажите, пожалуйста, стоимость за 10 таких текстов и сроки

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JuliaZ
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