Наполнить канал Дзен 30 статьями о соцсети Тикток

Необходимо наполнить канал Дзен тридцатью статьями о соцсети ТикТок. Необходимо публиковать по одной статье каждый день. Оплата: базовые 50р за статью + оплата 15-30р за каждые 1000 дочитываний. Полные условия можете найти в презентации https://docs.google.com/presentation/d/1mkGTGUfNixtQmW5eK5TpcnXyHnbu7WlFzR3pcWPrR3Y

Основное требование к кандидату: вы должны быть в теме, в идеале - вести свою страничку в ТикТоке, т.к. темы для статей вы выбираете сами.

При отклике просьба написать почему по-вашему вы хорошо разбираетесь в этой теме.